Victoria Karam a TPI | Siamo italiani Non un problema da espellere

Victoria Karam, nata a Salerno nel 1996 da genitori brasiliani, ha vissuto in Italia fin dall’infanzia con poche pause all’estero e ha ottenuto la cittadinanza a 22 anni. Otto mesi fa aveva presentato il progetto “Volti Italiani” e recentemente ha ribadito che si considera italiana, affermando che non rappresenta un problema da espellere.

Otto mesi fa, sulle pagine di TPI, Victoria Karam raccontava il suo progetto “Volti Italiani”. Nata a Salerno nel 1996, figlia di una coppia brasiliana trasferitasi in Italia, ha sempre vissuto nel nostro Paese – salvo brevi parentesi all’estero – ma ha ottenuto la cittadinanza solo a 22 anni. Da questa esperienza è nata l’idea di aprire una pagina Instagram per raccontare, attraverso una fotografia e un breve profilo, le storie di tanti stranieri cresciuti in Italia e tanti nuovi italiani: le loro vite, le loro passioni, il loro lavoro e, non ultimo, il difficile percorso per ottenere la cittadinanza. L’esperienza della pagina Instagram è diventata un libro “Volti Italiani – 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza” ( edito da Castelvecchi), che raccoglie e approfondisce alcune di quelle testimonianze. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Victoria Karam a TPI: “Siamo italiani. Non un problema da espellere” I sondaggi choc: il 14% degli italiani vorrebbe “espellere gli ebrei” e ritiene che l’Olocausto “è stato esagerato”“Sono antipatici“, “esagerano a ricordare le stragi naziste”, “dovrebbero essere espulsi dall’Italia”. 04/03 – Chiusura dello stretto di Hormuz, ecco cosa succede – Il 14% degli italiani vuole espellere gli ebrei – David Rossi, escluso il suicidioHome > Podcast > 04/03 – Chiusura dello stretto di Hormuz, ecco cosa succede – Il 14% degli italiani vuole espellere gli ebrei – David Rossi, escluso...