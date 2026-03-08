Le viareggine del Novecento I volti sofferenti di Viani Le storie raccolte da Tobino

Le immagini delle donne di Viareggio nel Novecento, i volti segnati dalla fatica di Viani e le testimonianze raccolte da Tobino, raccontano un pezzo di storia. In occasione dell’otto marzo, la Festa della Donna, si ripercorrono le vicende di chi ha vissuto momenti di difficoltà e di resistenza, nel tentativo di mantenere viva la memoria di un passato fatto di sfide e sacrifici.

Otto marzo “Festa della Donna”, così chiamata in Italia la “Giornata Internazionale della Donna”, festività laica per ricordare le importanti conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte e per riflettere sulla strada per approdare a una piena parità di genere, traguardo ancora lontano nel mondo. La Giornata Internazionale si colloca pienamente nel clima politico dei primi anni del Novecento, iil secolo dove si sviluppa e si afferma la battaglia politica e culturale dell’emancipazione femminile, una battaglia lunga e difficile che si caratterizzò per una forte connotazione di classe, che vide impegnate in prevalenza donne della media e alta borghesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le viareggine del Novecento. I volti sofferenti di Viani. Le storie raccolte da Tobino Leggi anche: In occasione dei 150 anni del quotidiano, ripercorriamo con Barbara Stefanelli i volti, le storie e le battaglie delle firme femminili. Dalla pioniera Petronilla fino alle giornaliste di oggi Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: le storie e i volti dei campioni solo su SportfaceProvate a tendere l’orecchio un attimo, nel silenzio più totale: riuscite a sentire il fruscio della neve sotto gli sci, il battito del cuore che si... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Le viareggine del Novecento I volti.... Discussioni sull' argomento Le viareggine del Novecento. I volti sofferenti di Viani. Le storie raccolte da Tobino; Inaugurata a Palazzo Guinigi la mostra Il Novecento di Catarsini. Esposte 60 opere, di cui 20 inedite; Emigrano i cimeli di Ermete Zacconi. Collezione donata a Reggio Emilia; I capolavori distrutti. Quando il piccone cancella la memoria. Le viareggine del Novecento. I volti sofferenti di Viani. Le storie raccolte da TobinoDagli scritti, dai dipinti e dalle fotografie d’epoca ricostruiamo un mondo che non c’è più. Fatto di sofferenza, lavoro e anche tanto dolore per i mariti che non rientravano dalla pesca. lanazione.it In un magazzino di inizio Novecento che è stato appena restaurato, a febbraio ha trovato nuova casa il Fotomuseum, uno dei più importanti musei fotografici al mondo. E ci sono già due mostre in corso - facebook.com facebook LA Italia Festival 2026 al via dall’8 marzo, da "1900 (Novecento)" a "Buen camino", una settimana di cinema italiano, anteprime e star al TCL Chinese Theatres x.com