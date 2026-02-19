Volley femminile l’Elettromeccanica Angelini Cesena verso la difficile sfida con Bologna

L’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta sabato 21 febbraio una partita impegnativa contro il Volley Team Bologna, che occupa attualmente il quinto posto in classifica. La causa della sfida è la volontà di rafforzare la posizione in campionato e ottenere punti importanti. Cesena si prepara a incontrare una squadra che ha vinto le ultime tre partite, puntando tutto sulla propria solidità in battuta e sulla compattezza in difesa. Il match si gioca alle ore 20 presso il palazzetto di Bologna.

Sabato 21 febbraio l’Elettromeccanica Angelini Cesena farà visita al Volley Team Bologna, formazione attualmente quinta in classifica Sabato 21 febbraio l’Elettromeccanica Angelini Cesena farà visita al Volley Team Bologna, formazione attualmente quinta in classifica, costruita per stazionare stabilmente nelle zone alte del girone (inizio gara alle ore 20.30). Le ragazze di coach Lucchi arrivano dal prezioso successo nello scontro diretto con Scandicci: con 14 punti all’attivo occupano il terzultimo posto, a -2 dalla zona salvezza. Le felsinee, con l’ex Pinali, sono reduci dalla vittoria esterna sul campo di Forlì.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riparte a CampagnolaDomani l’Elettromeccanica Angelini Cesena torna in campo a Campagnola, dopo due settimane di pausa. Volley femminile, ultima d’andata per l’Elettromeccanica Angelini: sfida alla capolista RavennaL’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara all’ultima giornata del girone d’andata del campionato di volley femminile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena verso la difficile sfida con Bologna; Volley Club B1 femminile, scontro salvezza per l’Elettromeccanica Angelini; All’Angelini lo scontro diretto con Scandicci; Ritorno a casa e fame di punti: l'Elettromeccanica Angelini pronta per la battaglia con Scandicci. Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riparte a CampagnolaSi apre domani, sabato 7 febbraio, dopo due settimane di riposo, sul campo dell’OSGB Volley il girone di ritorno di Serie B1 per l’Elettromeccanica Angelini Cesena ... cesenatoday.it Angelini in crisi, incassa un altro koL’Elettromeccanica Angelini, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di volley di serie B1 femminile, incassa una ... ilrestodelcarlino.it Elettromeccanica Angelini Cesena vs Pallavolo Scandicci (Parte 1) Foto di Mario Rossi facebook Elettromeccanica Angelini, vittoria pesante: 3-0 a Scandicci x.com