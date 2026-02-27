Un’altra prova di maturità per l’Elettromeccanica Angelini al Pala Bcc Romagnolo ecco Ostiano

L'Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara a disputare una nuova partita di maturità al Pala BCC Romagnolo. Domenica 1° marzo alle 17, la squadra affronta Ostiano in un incontro che si presenta come un banco di prova importante. La sfida si svolgerà davanti al pubblico del palazzetto, con entrambe le formazioni pronte a darsi battaglia sul campo.

In arrivo un altro match insidioso per l'Elettromeccanica Angelini Cesena: domenica 1° marzo al Pala BCC Romagnolo arriva Ostiano (ore 17.30), quinta forza del girone B di serie B1 femminile forte dei suoi 29 punti in classifica.

