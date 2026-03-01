Volley Bergamo 1991 con un cuore infinito ma Scandicci è più forte e si prende gara-1 al tiebreak

Da bergamonews.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Volley Bergamo 1991 ha un cuore infinito e lo mette in campo senza paura di fronte alle avversarie. Questa sera, nel match di gara-1, Scandicci si è imposta al tiebreak, vincendo la partita e portandosi avanti nella serie. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato.

Ancora orfana di Eze, Bergamo si affida a Roberta Carraro e porta in panchina, anche a Firenze, la giovanissima Sara Angelini, palleggiatrice classe 2009 in arrivo dalla Chorus Volley Bergamo Academy. Non c’è timore reverenziale nelle rossoblù, che si prendono il lusso di agganciare e sorpassare Scandicci sul 13-12, spinte da Kipp e Manfredini. In equilibrio fino al break di Antropova per il 18-16, provano a riagguantare il set quando entra Bolzonetti in battuta e fa ace per il -2 (22-20). Ma Bosetti chiude il parziale alla prima occasione (25-20). Anche il secondo set è costellato di difficoltà: Bergamo si ritrova subito ad inseguire e finisce a -7, poi perde anche la centrale Denise Meli dopo uno scontro difensivo fortuito con Manfredini; eppure, risale fino a trovare la parità con un ace di Manfredini (20-20). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Volley Bergamo 1991, la regular season si chiude con una sconfitta al tiebreakKo ininfluente per le rossoblù, già matematicamente sicure di sfidare Scandicci come 7ª della graduatoria: Macerata espugna Treviglio di rimonta e...

Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 si ferma sul più bello: Chieri espugna la ChorusLife Arena al tiebreak

Il Volley Bergamo 1991 presenta la nuova stagione

Video Il Volley Bergamo 1991 presenta la nuova stagione

Tutto quello che riguarda Volley Bergamo.

Temi più discussi: Volley Bergamo 1991, il programma dei Play Off: Scandicci a Treviglio giovedì 5 marzo; Volley Bergamo in crescita verso i playoff con Scandicci; Volley Bergamo, sconfitta casalinga indolore con Macerata prima dei playoff; Verso Scandicci-Bergamo. Cervellin e Mlejnkova: Dobbiamo giocarci le nostre carte con entusiasmo.

volley bergamo volley bergamo 1991 conVolley Bergamo 1991 con un cuore infinito, ma Scandicci è più forte e si prende gara-1 al tiebreakLe rossoblù se la giocano alla grande in casa delle campionesse del mondo, che riescono ad aver la meglio soltanto ai vantaggi all'ultimo atto. Gara-2 a Treviglio giovedì per provare a strappare l'1-1 ... bergamonews.it

Volley Bergamo 1991, Kendall Kipp: Siamo nel nostro miglior momento. Il 3-0 su Busto all’Arena ha cambiato la stagioneL’opposto americano delle rossoblù fa il punto sulla stagione della squadra e personale, al rientro dopo un lungo stop per infortunio. E guarda all’avventura ai playoff: Antropova? Non si può fermare ... bergamonews.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.