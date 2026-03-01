Volley Bergamo 1991 con un cuore infinito ma Scandicci è più forte e si prende gara-1 al tiebreak

Il Volley Bergamo 1991 ha un cuore infinito e lo mette in campo senza paura di fronte alle avversarie. Questa sera, nel match di gara-1, Scandicci si è imposta al tiebreak, vincendo la partita e portandosi avanti nella serie. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato.

Ancora orfana di Eze, Bergamo si affida a Roberta Carraro e porta in panchina, anche a Firenze, la giovanissima Sara Angelini, palleggiatrice classe 2009 in arrivo dalla Chorus Volley Bergamo Academy. Non c'è timore reverenziale nelle rossoblù, che si prendono il lusso di agganciare e sorpassare Scandicci sul 13-12, spinte da Kipp e Manfredini. In equilibrio fino al break di Antropova per il 18-16, provano a riagguantare il set quando entra Bolzonetti in battuta e fa ace per il -2 (22-20). Ma Bosetti chiude il parziale alla prima occasione (25-20). Anche il secondo set è costellato di difficoltà: Bergamo si ritrova subito ad inseguire e finisce a -7, poi perde anche la centrale Denise Meli dopo uno scontro difensivo fortuito con Manfredini; eppure, risale fino a trovare la parità con un ace di Manfredini (20-20).