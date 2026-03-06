Volley Bergamo 1991 playoff in archivio | Fatti step in avanti ci abbiamo creduto Ora l’inseguimento alla Challenge Cup

Il Volley Bergamo 1991 ha concluso i playoff con una sconfitta in gara-2 contro Scandicci, dopo aver perso anche il primo incontro. La squadra di Treviglio ha dichiarato di aver fatto passi avanti e di aver creduto nelle proprie possibilità. Ora si concentra sulla prossima sfida alla Challenge Cup, proseguendo nel percorso di crescita.

Coach Cervellin: “Un po’ di rammarico c’è, ma Scandicci è stata superiore”. Ora l’ultima fase della stagione, con un girone da quattro e poi l’eventuale finale in gara secca Treviglio. Crescere e migliorare, passo dopo passo. Il Volley Bergamo 1991 ha archiviato il percorso ai playoff con la sconfitta in gara-2 contro Scandicci, dopo che le campionesse del mondo avevano vinto anche il primo episodio della serie. Tiratissimo, deciso soltanto al tiebreak, contrariamente alla gara del PalaFacchetti che è terminata con un rotondo 3-0, pur combattuto soprattutto nel primo set e in buoni tratti del terzo. “Sapevamo che dovevamo ripetere gara-1 e fare qualcosa in più” ha spiegato coach Marcello Cervellin a fine partita analizzando le due gare, “stavolta non abbiamo fatto male, ma qualcosina in meno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Volley Bergamo 1991, obiettivo playoff raggiunto. Il ds Bertini: “Ora vogliamo tornare in Europa”Il direttore sportivo rossoblù fa il punto dopo aver conquistato la settima piazza: “Questo è stato l’anno della consapevolezza, ma vogliamo alzare...

Il Volley Bergamo 1991 presenta la nuova stagione

Scandicci impone la legge del più forte e va in semifinale: Volley Bergamo 1991 ai playoff ChallengeDopo il tiratissimo 3-2 in gara-1, le rossoblù non riescono nell’impresa di pareggiare i conti in casa e cedono il passo alle campionesse del mondo, che vincono 3-0 a Treviglio e proseguono la propria ... bergamonews.it

Superiamo in tre set il Volley Bergamo e stacchiamo il pass per la Semifinale Playoff. Adesso due giorni di meritato riposo e poi si torna in palestra per preparare la sfida di #clvolleyw Fenerbahce Spor Kulübü Powered by: Promosafe - facebook.com facebook

Ekaterina Antropova si prende la palma di migliore in campo nella sfida Volley Bergamo Per la nostra Kate: 17 punti 1 ace 51% in attacco @LegaVolleyF x.com