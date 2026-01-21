Peugeot 408 come cambia con il restyling | estetica interni e motori

Il restyling della Peugeot 408 del 2026 introduce aggiornamenti estetici e tecnologici a un originale crossover fastback. La vettura mantiene la sua identità, arricchendosi di dettagli moderni sia all’esterno sia negli interni, con miglioramenti nei motori. Questa evoluzione mira a offrire un’esperienza di guida più raffinata e funzionale, mantenendo l’equilibrio tra design distintivo e praticità. Ecco cosa cambia nel nuovo modello rispetto alla versione precedente.

Peugeot ha scelto la cornice del Salone dell'Auto di Bruxelles per presentare il restyling della 408. Un aggiornamento che affina senza stravolgere la fastback del Leone, intervenendo su estetica, interni e motorizzazioni per mantenerla al passo con i tempi ed accentuare ulteriormente la sua originalità stilistica. Confermata la gamma di propulsori sviluppata su tre livelli di elettrificazione, mild hybrid, ibrido ricaricabile o 100% elettrico, delle quali è proprio quest'ultima a beneficiare del maggior numero di aggiornamenti tecnici. Ancora da definire i prezzi. Evidenti le novità stilistiche portate in dote dal restyling.

