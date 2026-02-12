Volkswagen torna in Italia con i “Super Hybrid Days”. L’azienda tedesca punta a spingere l’interesse verso le auto ibride ed elettriche, offrendo promozioni e sconti dedicati. L’obiettivo è convincere più italiani a scegliere la mobilità sostenibile, anche grazie a questa iniziativa che si svolgerà nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Volkswagen rafforza ulteriromente la strategia di promozione della mobilità elettrificata in Italia con il ritorno dei “Super Hybrid Days”. L’Open Weekend, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio presso le concessionarie italiane del marchio permetterà al pubblico di scoprire da vicino le tecnologie delle nuove eHybrid di Tiguan e Golf. Quest'offerta prevede . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Volkswagen Mobilità

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

2026 Volkswagen Super Beetle | Icon Reborn with Electric Power & Futuristic Design

Ultime notizie su Volkswagen Mobilità

Argomenti discussi: Quali sono le citycar più economiche del 2026?; Auto che a febbraio 2026 può acquistare allo stesso prezzo: Lancia Ypsilon e Toyota Aygo X; Promozioni auto febbraio, i migliori sconti su oltre 50 modelli; La Lancia più Ferrari di sempre: il design e il motore hanno lasciato un segno indelebile.

Volkswagen lancia i Super Hybrid Days(Adnkronos) - Volkswagen rafforza ulteriromente la strategia di promozione della mobilità elettrificata in Italia con il ritorno dei Super Hybrid Days. L’Open Weekend, in programma sabato 21 e domen ... msn.com

Ambrosi Omoda e Jaecoo. . Jaecoo 7 Super Hybrid System . . . TECNOLOGIA - facebook.com facebook

…e prima di dormire: azzurri in gara gio 12 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 11.30 - Sci alpino Super G donne Laura Pirovano pettorale nº 2 Federica Brignone nº 6 Sofia Goggia nº 9 Elena Curtoni nº11 FINALE 13.00 - sci di fondo 10 x.com