La Juventus e Dušan Vlahovic stanno definendo i dettagli del rinnovo contrattuale, con un accordo di due anni in vista. Un incontro chiave si terrà nei prossimi giorni per mettere nero su bianco i termini dell’intesa, che prevede anche un ridimensionamento dell’ingaggio rispetto alle precedenti condizioni. La trattativa si svolge in un clima di attesa, senza ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

La Juventus e Dušan Vlahovi? sono pronti alla firma per un rinnovo biennale, con un summit decisivo fissato per la prossima settimana. La dirigenza bianconera ha imposto un tetto salariale rigido: l’attaccante serbo percepirà un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro più bonus, restando però gerarchicamente al di sotto dei 7 milioni blindati per Kenan Y?ld?z, nuovo punto di riferimento economico della rosa. La strategia di Cristiano Giuntoli è chiara: un prolungamento breve per testare la tenuta fisica del numero 9, reduce da una stagione martoriata da infortuni e ricadute, condizionando un eventuale futuro a lungo termine alla continuità di rendimento sul campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Vlahovi?-Juventus: rinnovo al ribasso su Y?ld?z e diktat biennale

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"Sarà come quello di Dybala": tifosi pessimisti sulle chances di rinnovo di Vlahovic alla Juventus Che ne pensate Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook

Il retroscena di Cesare Prandelli a VivaElFutbol a teatro a Firenze: “ #Vlahovic, quando sono arrivato era un problema, sembrava destinato al Pisa, in serie B. Chiesi alla dirigenza la pausa nazionali per valutarlo, alla fine dissi alla dirigenza che era il 9 della Fi x.com