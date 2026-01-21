Milano e Cortina stanno attuando il piano sicurezza in vista dei Giochi invernali. Sono previste zone rosse, limitazioni al traffico aereo, scuole chiuse e controlli rafforzati. Inoltre, è vietato l’uso dei droni per garantire la sicurezza di tutti. Questi provvedimenti mirano a creare un ambiente sicuro e controllato durante l’evento, garantendo la regolare organizzazione delle competizioni e la tutela dei cittadini.

Mancano meno di venti giorni al via di Milano-Cortina 2026 e la città lombarda alza il livello di attenzione. Istituzioni e forze dell'ordine hanno definito un piano di sicurezza ad hoc per gestire al meglio l'evento. Tra le misure prese dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e al quale hanno partecipato il sindaco Sala e i vertici territoriali delle Forze di Polizia, spiccano la chiusura delle scuole il giorno dell'inaugurazione, l'istituzione di zone rosse e i divieti di sorvolo., Parte fondamentale del piano di sicurezza riguarda l'istituzione di cinque zone rosse nelle aree più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi degli eventi e ai percorsi ufficiali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina, scatta il piano sicurezza: le zone rosse e le limitazioni al traffico aereo

