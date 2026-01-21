Peggiora la qualità dell’aria | domani scattano le limitazioni al traffico

A causa delle previsioni di ARPAE, che indicano un possibile superamento dei limiti di PM10, da domani giovedì 22 gennaio 2026 entreranno in vigore le restrizioni al traffico per migliorare la qualità dell'aria. Le misure emergenziali sono state adottate per tutelare la salute pubblica e ridurre l'inquinamento atmosferico nella regione.

A seguito delle proiezioni di ARPAE (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna), che segnalano il rischio di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, da domani giovedì 22 gennaio 2026 entreranno in vigore le misure emergenziali per la qualità.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Peggiora la qualità dell’aria: domani le misure emergenzialiA causa delle previsioni di ARPAE sulla possibile violazione dei limiti di PM10, a partire da giovedì 18 dicembre 2025 saranno attivate misure emergenziali per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica.

Inquinamento da pm10 e nebbia. Peggiora la qualità dell’aria, scattano le misure anti-smogL’inquinamento da PM10 e le condizioni di nebbia riducono la qualità dell’aria in molte aree dell’Emilia-Romagna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Clima, Copernicus: più stress da caldo e peggiora la qualità dell’aria. I rischi per la salute; Inquinamento da pm10 e nebbia. Peggiora la qualità dell’aria, scattano le misure anti-smog; Peggiora l'allarme smog in Emilia-Romagna, tutte le province in rosso; Emissioni nella Conca ternana. Al via uno studio scientifico di Regione, Arpa e Sapienza.

Qualità dell’aria in Lombardia, Legambiente: Pessimo inizio d’annoDopo la chiusura di un 2025 che aveva fatto ben sperare, con i dati di qualità dell’aria in evidente miglioramento, l’inizio del 2026 ci fa ripiombare nei periodi peggiori per l’inquinamento ... ecodallecitta.it

Vicesindaco Fossati: Imperia ha un’ottima qualità dell’aria, ora i dati riflettono correttamente la realtàDopo i focus sulla provincia di Imperia nella classifica della ‘Qualità della vita 2025’ del Sole 24 Ore e sulla sfida ‘Plastic Free’ del Comune, oggi il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe ... rivieratime.news

Il rapporto al Parlamento: migliora la qualità dei servizi ma i bilanci delle Asl sono strutturalmente in perdita. E i conti del 2025 potrebbero peggiorare ancora - facebook.com facebook