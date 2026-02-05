Frase razzista contro un giocatore avversario | dieci giornate di squalifica per un calciatore del Vivai Rauscedo

Il calcio giovanile di nuovo al centro di polemiche dopo un episodio di razzismo. Un giocatore del Vivai Rauscedo si è reso protagonista di una frase offensiva contro un avversario. La frase non è passata inosservata e il giudice sportivo regionale ha deciso di infliggere dieci giornate di squalifica. È un caso che riaccende il dibattito sui comportamenti fuori luogo nei campi di calcio.

La decisione del giudice sportivo dopo il grave fatto avvenuto nella sfida contro l'Union Martignacco, valida per il campionato di allievi regionali Il calcio giovanile torna a far parlare di sé per un episodio di razzismo. Una frase pronunciata da un calciatore del Vivai Rauscedo non è passata inosservata e, come già accaduto in passato, è finita al vaglio del giudice sportivo regionale. Si attendeva solo il comunicato ufficiale. Una nota che non lascia spazio a troppe discussioni: dieci giornate di squalifica. Si tratta di un segnale chiaro da parte della federazione che continua ancora una volta a contrastare comportamenti lontani dai valori dello sport con provvedimenti concreti.

