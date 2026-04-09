Il direttore sportivo della Fiorentina ha commentato la situazione del calcio italiano, sottolineando la necessità che la Federcalcio definisca delle linee guida specifiche per i vivai dei club. Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha evidenziato il modello britannico come esempio da seguire, evidenziando l’importanza di investire sui giovani e sui settori giovanili. La sua proposta si inserisce nel dibattito sulle strategie di sviluppo del calcio nel paese.

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della crisi del calcio italiano e del modello Premier, da lui promosso, per puntare sui vivai dei club. L’intervista a Paratici. Il Viola Park? Siamo ai livelli di Valdebebas, il centro sportivo. “ È vero. E in un certo senso è stato un problema supplementare perché a lavorare qui ti senti davvero al Real, salvo bruschi risvegli alla domenica. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi: quale punizione sarà mai passare qualche giorno qui dentro? Ma ne stiamo uscendo “. Un centro sportivo così ha avuto parte nella sua decisione di accettare l’offerta viola? “ Sì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paratici: “La Federcalcio dovrebbe emanare linee guida per i vivai”

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