Quel messaggio all’altro figlio Le ultime ore dei genitori di Carlomagno poi il gesto atroce

Il 24 gennaio 2026, Anguillara Sabazia è stata scossa da eventi tragici che hanno coinvolto la famiglia di Carlomagno, in un contesto già segnato dalla perdita di Federica Torzullo. Le ultime ore dei genitori e un gesto estremo hanno aperto un nuovo capitolo di una vicenda complessa, portando alla luce aspetti sconvolgenti di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità.

Nel pomeriggio del 24 gennaio 2026, mentre Anguillara Sabazia era ancora scossa dall’omicidio di Federica Torzullo, 41 anni, un nuovo riscontro ha aggravato un quadro già drammatico. La vicenda, seguita con apprensione anche oltre i confini del comune, ha registrato un ulteriore sviluppo con il ritrovamento di due corpi all’interno di un’abitazione del paese. Anguillara sotto choc: trovati morti in casa i genitori di Carlomagno. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, i carabinieri hanno trovato senza vita Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo fermato e reo confesso per l’uccisione della moglie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

L’uscita con il furgone a Roma, la lettera d’addio all’altro figlio. Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno prima di farla finitaPasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita quindici giorni dopo la tragica perdita della nuora e l’arresto del figlio.

Morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: i motivi del gesto in una lettera per l’altro figlioSono stati trovati i genitori di Claudio Carlomagno morti per impiccagione ad Anguillara.

