Vittorio Iacovacci cinque anni dall' attentato in Congo | Scelse un gesto di estremo altruismo

Il ricordo di Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo cinque anni fa, deriva dal suo gesto di grande altruismo. La cerimonia odierna onora il carabiniere scelto e medaglia d’oro al Valor militare, che perse la vita durante uno scontro a fuoco a Goma il 22 febbraio 2021. In quell'occasione, anche l’ambasciatore italiano rimase coinvolto e perse la vita. La commemorazione si concentra sulla testimonianza di coraggio lasciata da Iacovacci.

Con queste parole il generale Aldo Iacobelli ha ricordato con queste parole il carabiniere di Sonnino, che perse la vita nel 2021 insieme all'ambasciatore Luca Attanasio. La commemorazione nel suo paese di origine "Sono trascorsi cinque anni da quel 22 febbraio 2021, quando a Goma, in terra africana, con straordinario coraggio, Vittorio scelse di compiere un gesto di estremo altruismo: frapporre il proprio corpo a difesa dell’ambasciatore LucaAttanasio. In quell’azione eroica si ritrova l’essenza del carabiniere: colui che, nel momento del pericolo, non arretra, non cerca riparo, ma si frappone tra il male e chi gli è stato affidato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Argomenti discussi: RD Congo, omicidio Attanasio. A cinque anni di distanza, un delitto senza colpevoli; Oggi, cinque anni fa, nella Repubblica Democratica del Congo, venivano assassinati l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Servitori dello Stato, caduti nell’adempimento del loro dovere. Noi non dimentichiamo il loro sacrificio. Onore; Delitto Attanasio, cinque anni di verità nascoste senza giustizia; Repubblica democratica del Congo, cinque anni fa l'attentato in cui morì l'ambasciatore Attanasio.

In memoria del carabiniere Iacovacci, ucciso cinque anni fa nella Repubblica Democratica del CongoUna cerimonia a Capocroce, la frazione di Sonnino, in provincia di Latina, dove è nato Vittorio Iacovacci, medaglia d'oro al valore, ucciso il 22 febbraio 2022 mentre accompagnava l'ambasciatore itali ... rainews.it

Sonnino ricorda il carabiniere Vittorio Iacovacci, a cinque dall’attentato di Goma, in CongoSonnino ricorda il Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci a cinque anni dalla morte a Goma. Cerimonia con autorità civili e militari, deposizione di corone e messa all’Abbazia di Fossanova ... latinaquotidiano.it

L'Ambasciata ha osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci e del dipendente del PAM Mustapha Milambo a cinque anni dalla loro tragica scomparsa. x.com

Report. . Sulle tracce della verità dell'esecuzione di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Moustapha Milambo Sono passati cinque anni dal 22 febbraio 2021, il giorno in cui venne ucciso l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca At - facebook.com facebook