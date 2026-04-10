VisitUsa Italia | nuova guida e strategie per il turismo USA

L’Associazione VisitUsa Italia ha annunciato il rinnovo della leadership, confermando Mia Hezi alla guida dell’organizzazione per i prossimi due anni. Il consiglio direttivo è stato riconfermato e continuerà a lavorare su nuove strategie e una guida aggiornata per il settore turistico tra Italia e Stati Uniti. La presentazione ufficiale è avvenuta in una riunione tenutasi nelle ultime settimane.

L’Associazione VisitUsa Italia ha formalizzato il rinnovo della propria leadership e del consiglio direttivo, confermando Mia Hezi al vertice dell’organizzazione per i prossimi due anni. La decisione, presa in conformità con le norme statutarie, sancisce la continuità gestionale dopo il complesso periodo legato alla pandemia, puntando a una promozione più incisiva della destinazione statunitense nel mercato italiano attraverso una struttura che integra competenze tecniche e nuove spinte operative. La nuova configurazione del Board e la stabilità dei bilanci. Il processo di rinnovamento assembleare ha portato alla conferma della presidenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VisitUsa Italia: nuova guida e strategie per il turismo USA Il turismo accessibile. Pubblicata la nuova guidaPECCIOLI È stata pubblicata in questi giorni la guida "Peccioli, destinazione accessibile 2026", realizzata dal Comune di Peccioli nell’ambito del... Vacanze 2026, boom dell’apiturismo: l’Italia guida il turismo rigenerativoNel 2026 esplode l’apiturismo: 7 turisti su 10 scelgono esperienze legate alle api. Argomenti più discussi: Visit Usa Italia: Mia Hezi confermata alla presidenza, rinnovato il consiglio direttivo; Turismo, Visit Usa Italia conferma il mandato alla presidente Mia Hezi e rinnova il Consiglio direttivo; Visit Usa conferma Mia Hezi alla presidenza; Visit Usa Italia conferma Mia Hezi alla Presidenza per il prossimo biennio. Turismo, Visit Usa Italia conferma il mandato alla presidente Mia Hezi e rinnova il Consiglio direttivo x.com Visit Usa Italia rafforza la propria governance con la conferma di Mia Hezi nel ruolo di Presidente, rinnovando contestualmente il Consiglio Direttivo per i prossimi due anni. La riconferma arriva in una fase particolarmente strategica per il settore turistico, con l’ - facebook.com facebook