Un virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, un fenomeno che, secondo un esperto, si verifica per la prima volta. Si tratta del Nodavirus, un agente infettivo presente negli ambienti marini. Il direttore del reparto di Malattie infettive di un importante ospedale italiano ha reso nota questa prima segnalazione, evidenziando la possibile correlazione tra il virus e problemi visivi nell'uomo.

Un virus marino, il Nodavirus, finora associato esclusivamente ad animali acquatici, potrebbe essere in grado di infettare anche l’uomo causando gravi conseguenze alla vista. A segnalare il caso è stato l’infettivologo Matteo Bassetti: “È la prima volta che avviene il salto di specie”. Nodavirus, le parole di Matteo Bassetti Cos’è il Nodavirus e come si trasmette Lo studio sul Nodavirus Oceani come nuova area di studio Nodavirus, le parole di Matteo Bassetti Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha parlato del virus marino, Nodavirus, in un post su Facebook. L’infettivologo ha spiegato che si tratterebbe della prima volta in cui un virus marino avrebbe effettuato il cosiddetto “salto di specie”, passando da organismi acquatici all’uomo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, per Bassetti è la "prima volta": cos'è il Nodavirus

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“Un virus che può restare in agguato per anni prima di togliere la vita a un bambino innocente”. Bassetti spiega il caso di un bimbo morto per una complicanza del morbilloUn bambino di sette anni è deceduto dopo tre mesi di deterioramento cognitivo e convulsioni.

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Per la prima volta un virus marino è passato all’uomo. Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino è passato da animali acquatici all’uomo, - facebook.com facebook

Per la prima volta un virus marino è passato all’uomo. Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino è passato da animali acquatici all’uomo, x.com