Un bambino di sette anni è morto dopo tre mesi di deterioramento cognitivo e convulsioni, a causa di complicanze legate al morbillo. Il medico spiega che il virus può rimanere nascosto nel corpo per anni prima di causare danni gravi, sottolineando la pericolosità di questa malattia, soprattutto per i più piccoli. La vicenda evidenzia i rischi associati a questa infezione.

Un bambino di sette anni è deceduto dopo tre mesi di deterioramento cognitivo e convulsioni. Il tragico caso, riportato sul New England Journal of Medicine, è stato commentato sui social da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino (GE) ed esperto infettivologo. “L’articolo – scrive Bassetti – descrive la tragica morte di un bambino di sette anni a causa di panencefalite subacuta sclerosante (Pess), una rara complicanza del morbillo universalmente fatale. Il paziente aveva contratto l’infezione a sette mesi: anni dopo, il virus, che era mutato ed era rimasto dormiente nel suo organismo, ha iniziato a distruggergli il cervello”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un virus che può restare in agguato per anni prima di togliere la vita a un bambino innocente”. Bassetti spiega il caso di un bimbo morto per una complicanza del morbillo

Temi più discussi: Morbillo e complicanze cerebrali: l’allarme di Matteo Bassetti; Morbillo, virus può restare in agguato per anni e distruggere il cervello: l'allarme; Morbillo, Bassetti: Non è malattia infantile di routine, ci sono rischi neurologici gravi.

