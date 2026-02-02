Papaoutai di Stromae torna virale ma la canzone è fatta con AI | il caso Mukendi potrebbe cambiare tutto gli esperti sono preoccupati

La canzone di Stromae, “Papaoutai”, sta tornando a essere virale online, ma questa volta si scopre che è stata creata con l’intelligenza artificiale. Il caso di Arsene Mukendi, coinvolto in questa vicenda, potrebbe cambiare molte cose nel mondo della musica. Gli esperti sono preoccupati perché questa scoperta mette in discussione autenticità e diritti d’autore nel settore musicale. In poche settimane, Mukendi è passato da un nome sconosciuto sui social a protagonista di un dibattito globale.

Nel giro di poche settimane, il nome di Arsene Mukendi è passato da nicchia social a caso di studio globale sul futuro della musica. Molti lo hanno scoperto ascoltando una versione intensa e struggente di Papaoutai, convinti fosse una sua interpretazione autentica. Solo dopo è emersa la verità: quella voce così credibile non era stata cantata da lui. Il caso Mukendi è diventato emblematico perché mette insieme identità artistica, intelligenza artificiale, piattaforme digitali e una domanda centrale: cosa stiamo davvero ascoltando quando premiamo “play”? Arsene Mukendi è un cantante e content creator che ha costruito la propria riconoscibilità grazie a una presenza vocale e visiva molto marcata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

