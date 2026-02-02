Matteo Bassetti avverte che il virus Nipah dall’India preoccupa molti paesi del Sud-Est asiatico, ma in Italia ancora non si vede il rischio. L’esperto sottolinea che, nonostante i controlli agli aeroporti in alcune nazioni, da noi la situazione resta sotto controllo e non ci sono allarmi. La preoccupazione per l’elevata letalità dell’infezione rimane, ma finora non sono stati segnalati casi nel nostro paese.

Sale l’allerta per il virus Nipah. L’agente patogeno ad alta letalità ha fatto registrare due nuovi casi in India e quasi 200 contatti che dai test delle autorità sanitarie risulterebbero tutti negativi. Numeri sufficienti per fare scattare i controlli negli aeroporti da parte di diversi Paesi del Sud-Est asiatico. Nonostante il Centro europeo per le malattie infettive, Ecdc, ritenga “improbabile” eventuali contagi in Europa, l’infettivologo Matteo Bassetti ha sottolineato sui social la scarsa attenzione data in Italia sulla situazione in Asia. I casi in India Il Nipah è catalogato dall’Organizzazione mondiale della sanità tra i virus ad “alto rischio”, per il potenziale epidemico e il tasso di mortalità elevato, tra il 40% e il 75%, dell’infezione provocata da questo agente patogeno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Virus Nipah in India, per Bassetti l'infezione con alta letalità mette "tutti in apprensione tranne l'Italia"

Approfondimenti su Virus Nipah India

In India si registrano nuovi casi di infezione da virus Nipah, un agente considerato molto pericoloso dall’OMS.

In India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Virus Nipah India

Argomenti discussi: In India allarme per il virus Nipah: arriva dai pipistrelli ed è letale fino al 75%. Cosa si rischia in Italia?; Virus Nipah, cosa sapere su rischio contagi e consigli per chi viaggia; Virus Nipah in India. Oms: E' letale: come si trasmette e cura; Nipah virus in India, due casi in Bengala Occidentale. Rischio molto basso per l’Europa.

Nuovi casi di virus Nipah in India. Oms: Serve cautela. Come si trasmette e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuovi casi di virus Nipah in India. Oms: 'Serve cautela'. Come si trasmette e cosa sapere ... tg24.sky.it

In India allarme per il virus Nipah: arriva dai pipistrelli ed è letale fino al 75%. Cosa si rischia in Italia?In persone infette, causa una serie di malattie, da infezioni asintomatiche a malattie respiratorie acute e encefalite fatale ... ilsole24ore.com

Sono tantissimi i paesi che hanno alzato la guardia per il virus #Nipah. Tutto il mondo è in apprensione…tranne l’Italia. Chi avrà ragione - facebook.com facebook

Sono tantissimi i paesi che hanno alzato la guardia per il virus #Nipah. Tutto il mondo è in apprensione…tranne l’Italia. Chi avrà ragione x.com