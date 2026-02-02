Il Napoli annuncia l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting. Il club partenopeo ha confermato ufficialmente l’acquisto tramite comunicato. Santos arriva in prestito con diritto di riscatto e si prepara a indossare la maglia azzurra.

Napoli, colpo di mercato per i partenopei! Ufficiale l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato Mercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna! Ecco il comunicato dei bianconeri Genoa, che colpo a centrocampo per il Grifone! Ufficiale l’arrivo di Doumbia, il comunicato dei rossoblù Napoli, colpo di mercato per i partenopei! Ufficiale l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato Mercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna! Ecco il comunicato dei bianconeri Infortunio Ter Stegen, piove (ancora) sul bagnato per il portiere tedesco! L’ultima diagnosi non lascia alcun dubbio Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, colpo di mercato per i partenopei! Ufficiale l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato

Approfondimenti su Napoli Alisson

Il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos.

Il Napoli ha messo a segno il colpo Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Alisson

Argomenti discussi: I colpi di mercato: Napoli vicino ad Alisson Santos, Immobile verso il Paris Fc; Calciomercato 2026: news, trattative e indiscrezioni del 31 gennaio; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana; Napoli, chi è Giovane del Verona: è lui il primo colpo per Conte. Si cerca anche un altro esterno offensivo.

Mercato Napoli, adesso è ufficiale: arriva Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato del club partenopeoMercato Napoli, adesso è ufficiale: arriva Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato del club partenopeo Il Napoli annuncia l’arrivo di Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal, a ... calcionews24.com

Napoli, vicinissimo un colpo in prospettiva: sta per firmare il 2008 Milton PereyraBlitz del Napoli per il talento classe 2008 Milton Pereyra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore di proprietà del Boca Juniors sta. tuttomercatoweb.com

Calciomercato, depositati i contratti di Alisson Santos (Napoli), Mlacic (Udinese), Iling-Junior (Pisa), Pedro Felipe (Sassuolo), Ebosse (Torino) x.com

ALISSON SANTOS AL NAPOLI Secondo acquisto a tinte verdeoro per gli azzurri, che dopo Giovane completano il restyling offensivo con l'ala dello Sporting Prestito oneroso con diritto di riscatto: questa la formula dell'affare - facebook.com facebook