Il mercato invernale del Napoli si anima con l’arrivo di un nuovo talento brasiliano. Alisson Santos, giovane attaccante del 2002, sarà disponibile già da domani a Castel Volturno. L’azzurro ha preso il posto di Noa Lang, passato al Galatasaray, e si prepara a mettersi in mostra con la maglia partenopea.

Alisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli. L’ala classe 2002 è il sostituto di Noa Lang, approdato al Galatasaray. Come riferisce l’edizione online de la Repubblica, “già nelle prossime ore potrà invece mettersi a disposizione di Conte il brasiliano Allison Santos. Da martedì pomeriggio l’attaccante acquistato dallo Sporting Lisbona si allenerà con i compagni a Castel Volturno è potrà essere convocato per la trasferta di sabato a Genova”. Il brasiliano arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 20 milioni. Contratto per lui fino al 2031, se resterà in azzurro; stipendio da poco meno di 2 milioni l’anno, come riporta il giornalista Nicolò Schira. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il mercato invernale del Napoli parla brasiliano: Alisson Santos domani sarà a disposizione a Castel Volturno

Aggiornamenti sull'infortunio di Neres: secondo le ultime notizie da Castel Volturno, il giocatore brasiliano si sta riprendendo e sarà a disposizione di Conte per la partita tra Juve e Napoli del 25 gennaio.

Il Napoli ha trovato l’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos.

Inizia l’avventura del nuovo acquisto del Napoli Alisson Santos ha raggiunto Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito #AlissonSantos #sscnapoli facebook

Napoli, Alisson #Santos è arrivato in Italia: visite mediche e firma x.com