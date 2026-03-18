La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone in relazione alla morte di una 16enne folgorata mentre si trovava in una vasca a Montefalcione. Le accuse nei loro confronti sono di omicidio colposo e frode in commercio, con l’indagine che si concentra sull’utilizzo di un caricabatterie non a norma e con un falso marchio Ue.

La Procura di Avellino contesta omicidio colposo e frode in commercio: nel mirino un caricabatterie non a norma con falso marchio Ue La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, della morte di una 16enne deceduta il 2 maggio 2023 nella sua abitazione di Montefalcione, comune in provincia di Avellino. La giovane fu colpita da una scarica elettrica mentre si trovava nella vasca da bagno, dopo che il suo telefonino, collegato alla corrente, era accidentalmente caduto in acqua. Le accuse formulate dal pubblico ministero Cecilia De Angelis sono di omicidio colposo e frode in commercio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia di Montefalcione, 16enne folgorata in vasca: chiesto il processo per sei indagati

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