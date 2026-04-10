Una ragazza di 12 anni ha attirato una compagna nei bagni di una scuola media in provincia di Pisa e l’ha colpita al collo con delle forbici. L’incidente si è verificato a Castelfranco di Sotto, creando sconcerto tra studenti e genitori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le modalità dell’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Tragedia sfiorata a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Una bambina di 12 è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni di una scuola media. L'episodio è di stamani mentre c'era lezione di educazione fisica, nella palestra. L'aggressione Secondo le prime ricostruzioni l'aggressione sarebbe stata in bagno. Le cause sono in accertamento. L'aggredita è ricoverata in ospedale in condizioni non gravi, mentre l'altra ragazzina si trova coi genitori nella caserma dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, la 12enne avrebbe invitato l'altra nel bagno della scuola con la scusa di mostrarle qualcosa, ma qui l'avrebbe colpita al collo con le forbici. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ragazza di 12 anni attira in bagno una compagna di classe e la colpisce al collo con le forbici: choc in una scuola di Pisa

Choc a Castelfranco di Sotto: ragazzina di 12 anni aggredisce compagna di classe con le forbiciCASTELFRANCO DI SOTTO – Choc e incredulità a Castelfranco di Sotto per un gravissimo episodio di violenza consumatosi questa mattina all’interno...

«Vieni ti mostro una cosa in bagno» e la 12enne ferisce al collo l’amica: l’aggressione a scuola con le forbiciÈ ricoverata una ragazzina di 12 anni colpita al collo con un paio di forbici da una coetanea in una scuola media del Pisano.

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Ragazza di 12 anni attira la compagna nel bagno di scuola e la ferisce al collo con le forbiciL'episodio dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto (Pisa). La vittima della violenza è ricoverata in ospedale ... today.it

Lite tra ragazzine di 12 anni: «Vieni in bagno», poi la colpisce a forbiciate al collo. L'orrore in una scuola mediaOrrore in una scuola media a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove una ragazzina di 12 anni ha colpito una compagna a forbiciate durante ... msn.com

Manfredonia, choc a scuola: minore pretende di incontrare una ragazza ma al rifiuto colpisce in pieno volto un collaboratore scolastico Choc a Manfredonia, dove un collaboratore scolastico di 63 anni sarebbe stato aggredito da un minore. Per quelle che son - facebook.com facebook