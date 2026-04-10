Un collaboratore scolastico dell'Istituto Roncalli di Manfredonia è stato aggredito da un minore che voleva entrare a scuola. L'episodio è avvenuto ieri mattina, quando il ragazzino ha colpito l'uomo, che aveva cercato di impedirgli l'accesso. La scena si è svolta nel cortile dell'istituto, senza che ci siano stati altri coinvolgimenti o feriti gravi. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Un collaboratore scolastico dell’Istituto Roncalli di Manfredonia, città in provincia di Foggia, è stato picchiato da un ragazzino che pretendeva di entrare a scuola. Il fatto sarebbe accaduto ieri alla fine dell’orario scolastico quando un ragazzino, che non frequenta quell’istituto ma avrebbe già provato diverse volte nei giorni scorsi ad entrare nella scuola, anche ieri avrebbe preteso di entrare per parlare con la fidanzatina studentessa della scuola. Il collaboratore scolastico, così come nei giorni prima, lo avrebbe allontanato dall’istituto chiedendo di non ritornare. L'aggressione Il ragazzo, qualche ora più tardi, alla fine dell’orario scolastico, quando c’era meno gente, sarebbe tornato e avrebbe picchiato violentemente il bidello. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Violenza a scuola: bidello picchiato da un minore che voleva entrare per vedere la fidanzatina

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