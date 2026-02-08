Che brividi vedere l’evento entrare nel vivo

Questa mattina, dopo più di cinque anni di preparativi, finalmente si vede l’evento entrare nel vivo. Gli organizzatori sono emozionati e tutti gli occhi sono puntati sulla piazza, dove si aspetta il momento clou. La gente si raduna, e l’atmosfera è di attesa palpabile. È il risultato di anni di impegno e lavoro di squadra, che ora si concretizza davanti a tutti.

"Dopo oltre cinque anni di lavoro, mi emoziona tantissimo vedere come l’evento stia entrando nel vivo. In quanto ex-atleta olimpica, per me lavorare ai Giochi è un sogno che si rinnova in altra veste". Marta Pagnini è nel team che si occupa dell’organizzazione e della promozione delle Olimpiadi Invernali. E qualche giorno fa, l’ex-ginnasta di Prato si è tolta anche la soddisfazione di vestire i panni della tedofora, durante il passaggio della Fiamma olimpica a Monza (risiede ormai da anni in Lombardi). Pagnini si è ritirata dall’agonismo una decina d’anni fa dopo aver guidato le "Farfalle" alle Olimpiadi di Rio 2016 e sfiorato quella che per lei sarebbe stata la seconda medaglia olimpica (dopo il bronzo colto alle Olimpiadi di Londra 2012). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Il Calcio Napoli si appresta a entrare nel vivo del mercato, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo.

IRAN: COME UN PAESE MODERNO È DIVENTATO UN REGIME ISLAMICO

