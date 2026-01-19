Violenza a scuola il rischio denunciato da Prisciandaro APEI di una risposta sbagliata | diventare un luogo da presidiare più che come un ambiente educativo da costruire

Alessandro Prisciandaro di APEI evidenzia il rischio che, di fronte alla violenza a scuola, si possa trasformare l’ambiente educativo in un luogo da presidiare più che da costruire. Critica le risposte istituzionali basate su controllo e autorità, sottolineando che il rispetto si conquista attraverso il dialogo e l’educazione, non con decreti. È importante riflettere sulle strategie per favorire un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

