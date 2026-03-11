Adescano una 13enne e la costringono a inviargli video porno sotto ricatto | condannati a 30 anni

Quattro uomini sono stati condannati a un totale di trent'anni di carcere per aver adescato una ragazzina di 13 anni e averla costretta a inviare video e foto di natura sessuale sotto ricatto. La sentenza è stata emessa dal giudice al termine di un procedimento giudiziario in cui sono stati accertati i fatti. La vicenda ha coinvolto anche la comunicazione di messaggi minacciosi e l'uso di ricatti per ottenere il materiale.

