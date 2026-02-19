Violenta rissa e spari con una scacciacani | chiuso per 15 giorni un locale di Gorlago

Il livello di tensione in un locale di Gorlago è salito quando, mercoledì 18 febbraio, è scoppiata una violenta rissa tra alcuni clienti. Durante il caos, sono stati esplosi alcuni colpi con una scacciacani, causando panico tra i presenti. La Polizia è intervenuta prontamente e ha identificato i coinvolti. Per garantire la sicurezza, le autorità hanno deciso di chiudere il locale per due settimane. La decisione mira a evitare ulteriori incidenti e a ristabilire la calma nella zona.

Gorlago. Nella giornata di mercoledì 18 febbraio, la Questura di Bergamo ha disposto la chiusura di un locale di Gorlago per 15 giorni. Il provvedimento è stato emesso al termine di un'articolata attività istruttoria avviata a seguito di gravi episodi riscontrati dai carabinieri. I fatti risalgono a domenica 8 febbraio, quando all'esterno dell'esercizio di ristorazione veloce è scoppiata una violenta lite tra quattro persone. Il titolare, nel tentativo di riportare la calma, ha esploso alcuni colpi di pistola a salve, ma l'intervento armato gli è costato caro. I carabinieri di Grumello del Monte sono intervenuti alle 22:10 dopo diverse segnalazioni di presunti spari.