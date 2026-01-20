Malore sulle piste da sci donna soccorso con l' elicottero

Un intervento di soccorso con l’elicottero è stato necessario oggi, martedì 20 gennaio, ai Piani di Bobbio, località Valtorta, a causa di un malore occorso a una donna sulle piste da sci. L’intervento rapido ha permesso di prestare assistenza e di trasferire la soccorsa in modo tempestivo. La dinamica e le condizioni della donna sono attualmente in fase di valutazione.

Malore sulle piste da sci, intervento dell'elicottero. È avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 gennaio, ai Piani di Bobbio, in località Valtorta.La chiamata ai soccorsi è scattata prima di mezzogiorno agli impianti sciistici, per una 58enne che si è sentita male.

