Scontro tra sciatori sulle piste dell'Abetone trauma cranico per un 57enne | ricoverato in gravi condizioni
Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito sulle piste dell’Abetone. Durante la discesa, ha subito un trauma cranico e ora si trova in ospedale in condizioni molto serie. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, ma ancora non si conoscono i dettagli precisi di come sia successo.
Un 57enne ha riportato un grave trauma cranico mentre sciava sulle piste dell'Abetone ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Sulla pista Pulicchio l'uomo si è scontrato con un altro sciatore, illeso. Sul posto sanitari del 118 e agenti di Polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Abetone Sci
Abetone, scontro fra sciatori sulla pista Pulicchio: 57 in gravi condizioni
Questa mattina all’Abetone, sulla pista Pulicchio, due sciatori si sono scontrati violentemente poco dopo le 13.
Ultime notizie su Abetone Sci
