Scontro tra sciatori sulle piste dell'Abetone trauma cranico per un 57enne | ricoverato in gravi condizioni

Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito sulle piste dell’Abetone. Durante la discesa, ha subito un trauma cranico e ora si trova in ospedale in condizioni molto serie. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, ma ancora non si conoscono i dettagli precisi di come sia successo.

Un 57enne ha riportato un grave trauma cranico mentre sciava sulle piste dell'Abetone ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Sulla pista Pulicchio l'uomo si è scontrato con un altro sciatore, illeso. Sul posto sanitari del 118 e agenti di Polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina all’Abetone, sulla pista Pulicchio, due sciatori si sono scontrati violentemente poco dopo le 13.

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio, si è verificato un incidente sulle piste da sci di Tarvisio, dove una giovane di 18 anni, residente a Trieste, è caduta lungo la pista Di Prampero riportando un trauma cranico.

Violento scontro in pista tra una sciatrice e uno snowboarder, entrambi rinvenuti privi di conoscenza: elitrasportati d'urgenza in ospedaleTIROLO. Il violento scontro fra uno snowboarder e una sciatrice ed entrambi sono finiti a terra privi di conoscenza. Sono stati trasportati in elicottero in condizioni gravi una ragazza di 28 anni e u ... ildolomiti.it

Si scontra con due sciatori, si ribalta e rimane privo di sensi, in gravissime condizioni 57enne elitrasportato in ospedaleTIROLO. Finisce contro due sciatori si ribalta e rimane privo di sensi. E' stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Innsbruck uno sciatore di 57 che è rimasto coinvolto in un incidente n ... ildolomiti.it

