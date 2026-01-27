Ciclone Harry Sud Chiama Nord alla Regione | Riprogrammare le risorse destinate al Ponte sullo Stretto

La Regione Sicilia si prepara a rivedere le priorità di spesa, chiedendo la riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. Questa richiesta, avanzata dai deputati di Sud Chiama Nord, mira a rispondere alle emergenze causate dal Ciclone Harry e a garantire interventi più efficaci nel territorio. L’attenzione si concentra sulla gestione delle risorse per il Ponte sullo Stretto, con l’obiettivo di ottimizzare gli interventi pubblici.

I deputati regionali di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto hanno presentato all'Assemblea Regionale Siciliana un Ordine del Giorno che impegna il Governo della Regione a procedere con urgenza alla riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il Ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Catanese, evidenziando la vulnerabilità del territorio alle calamità naturali.

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, Sinistra Italiana propone di destinare le risorse previste per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione e al supporto delle zone colpite, in particolare la Sicilia.

