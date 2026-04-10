Nell’estrazione del 10eLotto di ieri, giovedì 10 aprile, un giocatore di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, ha vinto 140mila euro. La vincita si è verificata durante l’estrazione quotidiana, senza ulteriori dettagli sui numeri giocati o sulla modalità di gioco. La notizia si aggiunge alle recenti vincite registrate in Lombardia, senza indicare specificamente altri premi o coinvolgimenti.

Seregno (Monza e Brianza) – L a Dea Bendata è tornata a baciare la Lombardia. Nell’ultima estrazione del 10eLotto andata in scena ieri, giovedì 10 aprile, è stata premiata Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Un fortunato giocato re ha centrato una vincita da 140.000 euro grazie a un ‘8’ doppio numero oro in un’estrazione frequente. La giocata vincente – riporta Agimeg – è stata realizzata nella r icevitoria di via Santa Valeria. Questa vincita si colloca al settimo posto tra le vincite più alte centrate in questi primi mesi del 2026: la più alta è stata quella da un milione a Ragusa (il 20 marzo), seguita dai 300mila euro incassati a Buccinasco, nel Milanese, il 3 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vincita da 140mila euro a Seregno con l’estrazione del 10eLotto

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