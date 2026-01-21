Vincita da 15 mila euro in Valle San Martino con il 10eLotto

Una recente vincita di 15.000 euro è stata registrata a Vercurago, in Valle San Martino, grazie al 10eLotto. Questo gioco rappresenta un’occasione di fortuna per i giocatori lombardi, con diverse vincite che si registrano sul territorio. La Lombardia continua a dimostrare il suo entusiasmo per il gioco e la possibilità di ottenere premi significativi, mantenendo un approccio responsabile e consapevole.

Festeggia la Lombardia con il 10eLotto, e tra i comuni baciati dalla dea bendata c'è anche Vercurago dove nelle scorse ore si è registrata una vincita di ben 15mila euro. Come riporta Agipronews, i premi più ricchi del concorso di martedì 20 gennaio portano un bottino totale da 133mila euro nella.

