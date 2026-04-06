Il Vangelo di Giuda l’attore aragonese Vincenzo Galluzzo è Gesù nel film di Giulio Base

È uscito nelle sale italiane il 2 aprile “Il Vangelo di Giuda”, il nuovo film di Giulio Base che affronta la storia del traditore per eccellenza con uno sguardo intimo e visivo, lontano dai canoni del cinema religioso tradizionale. Tra i protagonisti, accanto a nomi di rilievo come Rupert Everett, Paz Vega, Giancarlo Giannini e Abel Ferrara, c’è anche Vincenzo Galluzzo, 27enne attore di Aragona, chiamato a impersonare Gesù. La sua interpretazione si distingue per essenzialità e rigore. Galluzzo sceglie un Cristo quasi muto, fatto di gesti e sguardi più che di parole, in un continuo confronto con la figura di Giuda. Il film si muove su questa tensione, tra sacrificio e tradimento, lasciando che siano le immagini a raccontare più delle spiegazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Trama, cast e trailer del film di Giulio Base "Il Vangelo di Giuda". Con Giancarlo Giannini e Rupert Everett. Il video di Amica.it(askanews) – In anteprima il trailer del film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, con Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel...

Il Vangelo di Giuda, intervista a Giulio Base: “Volevo raccontare l'inadeguatezza alla Fede”Il regista racconta la sua versione della Passione che rilegge il Vangelo da un punto di vista inedito, quello del traditore.

IL VANGELO DI GIUDA |Trailer Ufficiale| regia di Giulio Base con Giancarlo Giannini e Rupert Everett

Temi più discussi: Il Vangelo di Giuda. La recensione del film di Giulio Base; Base, 'ne Il vangelo di Giuda racconto quello che è in noi'; Il Vangelo di Giuda, trama e cast del film con Giancarlo Giannini e Rupert Everett in sala; Il Vangelo di Giuda in sala dal 2 aprile.

Il Vangelo di Giuda, trama e cast del film con Giancarlo Giannini e Rupert Everett in salaLeggi su Sky TG24 l'articolo Il Vangelo di Giuda, trama e cast del film con Giancarlo Giannini e Rupert Everett in sala ... tg24.sky.it

Il Vangelo di Giuda arriva nei cinema: il film di Giulio Base tra fede, dubbio e umanitàAd Asti, la presentazione del film Il Vangelo di Giuda ha offerto al pubblico molto più di una semplice introduzione alla visione: un vero e proprio dialogo sul significato del dubbio, dell’errore e ... lanuovaprovincia.it

La Calabria continua ad essere protagonista sul grande schermo con le location, gli attori, le maestranze utilizzate per girare il Vangelo di Giuda per la regia di Giulio Base, in uscita in questi giorni nelle principali sale cinematografiche. Ne parliamo oggi insie facebook

L’attore britannico torna nelle sale con Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, dove interpreta Caifa, il capo sacerdote del Sinedrio che mandò a morte Gesù, e ripercorre la sua vita, a partire dalla giovinezza sfrenata, vissuta tra Roma e Londra x.com