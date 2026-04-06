Il Vangelo di Giuda l’attore aragonese Vincenzo Galluzzo è Gesù nel film di Giulio Base

Da agrigentonotizie.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito nelle sale italiane il 2 aprile “Il Vangelo di Giuda”, il nuovo film di Giulio Base che affronta la storia del traditore per eccellenza con uno sguardo intimo e visivo, lontano dai canoni del cinema religioso tradizionale. Tra i protagonisti, accanto a nomi di rilievo come Rupert Everett, Paz Vega, Giancarlo Giannini e Abel Ferrara, c’è anche Vincenzo Galluzzo, 27enne attore di Aragona, chiamato a impersonare Gesù. La sua interpretazione si distingue per essenzialità e rigore. Galluzzo sceglie un Cristo quasi muto, fatto di gesti e sguardi più che di parole, in un continuo confronto con la figura di Giuda. Il film si muove su questa tensione, tra sacrificio e tradimento, lasciando che siano le immagini a raccontare più delle spiegazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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IL VANGELO DI GIUDA |Trailer Ufficiale| regia di Giulio Base con Giancarlo Giannini e Rupert Everett

Video IL VANGELO DI GIUDA |Trailer Ufficiale| regia di Giulio Base con Giancarlo Giannini e Rupert Everett

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