Vangelo di Giuda | cosa c’è scritto?

Il Vangelo di Giuda è un testo che ha suscitato interesse per il suo contenuto e la sua provenienza. La sua autenticità viene ancora discussa e analizzata dagli studiosi. La storia del manoscritto risale a diversi secoli fa, ma solo recentemente è stato reso pubblico e studiato in modo approfondito. L'articolo si propone di esplorare cosa contiene e quali sono le sue origini.

Vediamo cos’è il Vangelo di Giuda e qual è il suo contenuto, se è autentico e la sua storia. Si tratta di un testo scritto in lingua copta nel II secolo in Alessandria d’Egitto, prodotto dal cosiddetto gnosticismo cristiano. Viene considerato un vangelo gnostico e apocrifo, dunque non riconosciuto come vangelo ufficiale. Riporta alcune conversazioni tra Gesù e l’apostolo Giuda Iscariota, negli ultimi giorni di vita di Cristo. Quest’ultimo riteneva Giuda il suo discepolo preferito, unico capace di poter comprendere e diffondere il suo messaggio, trasmettendogli complessi temi di cosmogonia. Sarebbe stato lo stesso Cristo a chiedere a Iscariota di tradirlo, affinché si compisse pienamente la sua missione. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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IL VANGELO DI GIUDA (E DI UN DIO PERDUTO)

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