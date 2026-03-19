È stato inaugurato oggi un nuovo murale all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, realizzato dall’artista Jorit. L’opera rappresenta undici calciatori, scelti attraverso un sondaggio sui social, tra cui Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Krol, Hamsik, Ghoulam, Juliano, Maradona, Mertens, Careca e Cavani. Il murale combina arte e sport, arricchendo il panorama visivo dello stadio con un’immagine collettiva di leggenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Krol, Hamsik, Ghoulam, Juliano, Diego Armando Maradona, Mertens, Careca e Cavani: gli 11 sono stati scelti con un sondaggio sui social, e da oggi campeggiano all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona nel murale di Jorit. È stata svelata questa mattina, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’artista Jorit, la nuova opera che da oggi campeggia sulle pareti dello Stadio Diego Armando Maradona. Un intervento che non è solo estetico, ma che vuole celebrare la forza della comunità e il legame viscerale tra Napoli e i suoi simboli. L’opera, caratterizzata dai distintivi “segni tribali” che Jorit imprime sui volti dei suoi soggetti, entra a far parte del patrimonio artistico a cielo aperto della città, trasformando lo stadio in un museo accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il ‘Maradona’ si tinge di arte: inaugurato il nuovo murales di Jorit

Articoli correlati

Inaugurato allo stadio Maradona il murales per i 100 anni della Ssc NapoliCome evidenziato dalla redazione di SkySport, questa mattina è stato inaugurato fuori lo stadio Maradona, un murales per celebrare il centenario...

Arte e memoria nel murales degli studenti del Liceo Canova inaugurato a VillagrappaE’ stato inaugurato sabato un murales realizzato a Villagrappa dai ragazzi della 5°A del liceo artistico e musicale Canova di Forlì Un segno concreto...

La vera storia di Largo Maradona: il cuore di Napoli per il suo mito