Villaricca incidente tra due moto in via Consolare Campana

A Villaricca, lungo via Consolare Campana nei pressi del Ponte Surriento, si è verificato uno scontro tra due motocicli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un'ambulanza del 118. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora state rese note le condizioni dei motociclisti coinvolti.

Scontro tra due motocicli nei pressi del Ponte Surriento, al confine con Qualiano: intervengono Carabinieri e 118. Ferita a un braccio una ragazza. (150 caratteri) Meta description (145 caratteri): Slug SEO-friendly: Lo scontro nei pressi del Ponte Surriento. Un incidente stradale si è verificato a Villaricca, lungo via Consolare Campana, a poca distanza dal Ponte Surriento, al confine con il territorio di Qualiano. A rimanere coinvolti sono stati due motocicli, entrati in collisione per cause che restano al momento poco chiare. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli si sarebbero scontrati mentre erano in marcia, finendo poi entrambi sull’asfalto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Villaricca, incidente tra due moto in via Consolare Campana Leggi anche: Incidente tra due moto, 16enne in Rianimazione Leggi anche: Ponteranica, incidente tra auto e moto: un morto e due feriti Si parla di: Scoppio in un negozio di moto Padre e figlio avvolti dal fuoco Entrambi sono gravissimi. Villaricca, esplosione in un locale in ristrutturazione in via Consolare Campana: tre feritiSul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause ... ilcrivello.it Esplosione a Villaricca 2, devastate anche due officine storiche: al via la raccolta fondi per i titolariEsattamente al di sotto di quest’attività - scrive il promotore, Francesco Scamardella - si trovano due officine storiche della zona, gestite da Carmine e Alessandro. Entrambi sono da sempre dei veri ... internapoli.it