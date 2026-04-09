Incidente tra due moto 16enne in Rianimazione

Nel pomeriggio a Giardini Naxos si è verificato un incidente tra due moto sulla Statale 114. Uno dei motociclisti coinvolti, un ragazzo di 16 anni, è stato trasportato in ospedale e si trova attualmente in condizioni critiche in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso.

Grave incidente nel pomeriggio a Giardini Naxos. Due moto si sono scontrate mentre percorrevano la Statale 114, ad avere la peggio un ragazzino di 16 anni rimasto gravemente ferito dopo l'impatto. Il giovane è stato e trasportato al vicino “San Vincenzo” di Taormina ma le sue condizioni hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Incidente a Terlizzi: scontro tra moto e cavallo, 18enne ferito in rianimazione Schianto tra due auto e una moto: centauro in rianimazioneIncidente lungo la strada statale 685 ‘Tre Valli Umbre’ nella mattina di sabato 7 marzo all’altezza di Vallo di Nera. Incidente in moto: la mia storia #shorts Temi più discussi: Incidente tra due moto, due feriti gravi nello scontro a Radda; Scontro fra due moto sulla SR 429 a Radda in Chianti: 22enne in codice giallo e 53enne in codice rosso; Radda in Chianti: due feriti per uno scontro tra due moto, portati in codice 2 alle Scotte; Tragedia in Liguria, scontro frontale tra un'auto e una moto: muore coppia di Oderzo. Scontro tra moto e camper, muore una donnaLIVORNO: Ferito gravemente un uomo di 50 anni. L'incidente è avvenuto questa mattina sull'Aurelia, dove due mezzi si sono scontrati frontalmente. Strada chiusa ... toscanamedianews.it Incidente tra auto e moto sulla provinciale 17, due i feriti: uno è graveIncidente tra auto e moto sulla provinciale a San Giovanni Ilarione: due feriti, uno è grave, elitraportato in ospedale. veronaoggi.it Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri mattina a Terlizzi, mentre era diretto a scuola a Molfetta. Il giovane viaggiava in scooter lungo la strada provinciale 2 quando si è scontrato con un cavallo che si aggirava tra le a - facebook.com facebook In #FiPiLi, sulla diramazione per Pisa, code per incidente tra Navacchio e Pisa nord-est in direzione Pisa #viabiliTOS x.com