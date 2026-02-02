Ponteranica incidente tra auto e moto | un morto e due feriti

Un incidente grave si è verificato questo pomeriggio a Ponteranica, in via Moroni. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente, causando un morto e due feriti. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma purtroppo non c’era più niente da fare per una delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Drammatico incidente lunedì pomeriggio (2 febbraio) in via Moroni a Ponteranica. Coinvolte un’auto e una moto. Dalle prime informazioni sono 3 le persone coinvolte: una, purtroppo, ha perso la vita. Si tratta di un uomo di 53 anni, come riferito dal 118. Ad avere bisogno di assistenza medica anche una donna di 58 anni e una bambina di 6. Entrambe sono state portate in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni. Sul posto, intorno alle 17, sono arrivati i carabinieri per i rilievi. Traffico fortemente rallentato. Seguono aggiornamenti BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Schianto tra un’auto e una moto a Ponteranica, muore un uomoA Ponteranica, poco prima delle 17, si è verificato un grave incidente. Un uomo di 53 anni è morto nello schianto. ecodibergamo.it

Ponteranica, schianto tra auto e moto, un morto di 53 anniL'incidente in via Moroni, alle 17 di lunedì 2 febbraio. Coinvolte (non gravi) una donna di 50 anni e una bambina di 6 ... bergamo.corriere.it

