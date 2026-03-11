A Podenzano la presentazione del libro La caduta dei Pendragon di Davide Merli
Sabato 14 marzo 2026, alle ore 18, alla Sala Nicola Scotti del Palazzo della Cultura di Podenzano (piazza Ghisoni), si terrà la presentazione del libro "La caduta dei Pendragon" di Davide Merli.L’iniziativa, promossa dal Comune di Podenzano, sarà un’occasione per incontrare l’autore e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
