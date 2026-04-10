Vigneti green il forlivese accelera | biologico e integrato in espansione

Al Vinitaly, il settore vitivinicolo dell’Emilia-Romagna ha mostrato un rapido sviluppo di vigneti biologici e integrati, con un aumento delle superfici dedicate a queste tecniche di coltivazione. La regione sta investendo in pratiche agricole più sostenibili, consolidando la presenza di aziende che adottano metodi rispettosi dell’ambiente. La crescita si riflette anche in una maggiore attenzione alla qualità e alle certificazioni di prodotto, con un’attenzione particolare alla sostenibilità della filiera.

Il vigneto emiliano-romagnolo si presenta a Vinitaly con una filiera che accelera su sostenibilità e innovazione. Con i suoi 52.564 ettari vitati, l’Emilia-Romagna si conferma tra le principali regioni viticole italiane, collocandosi al quinto posto per estensione dopo Veneto, Sicilia, Puglia e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Horizon e Facile.it insieme, l’espansione passa da un ecosistema integratoNegli ultimi anni il mondo dell’auto ha preso una direzione chiara: meno possesso, più utilizzo e servizi flessibili. Vuoti cosmici: il nulla che accelera l’espansioneLe gigantesche regioni dello spazio quasi prive di materia ordinaria stanno agendo come motori di disgregazione dell’universo.