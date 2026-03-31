Horizon e Facileit insieme l’espansione passa da un ecosistema integrato

Horizon e Facile.it hanno annunciato una collaborazione per sviluppare un ecosistema integrato dedicato ai servizi automobilistici. Negli ultimi anni, il settore dell’auto ha registrato un cambiamento che punta a ridurre il possesso di veicoli e a favorire soluzioni di utilizzo più flessibili e servizi associati. La partnership mira a offrire nuove opzioni ai clienti attraverso questa evoluzione.

Negli ultimi anni il mondo dell’ auto ha preso una direzione chiara: meno possesso, più utilizzo e servizi flessibili. Un cambiamento graduale, che riflette la ricerca di un nuovo equilibrio del mercato. In questo scenario, Horizon Automotive ha costruito una strategia che punta su tecnologia, rete fisica e capacità di adattamento. Durante una conferenza a Milano, l’amministratore delegato Luca Cantoni ha sottolineato come la crescita di questo modello passi dalle sinergie tra costruttori, noleggio e concessionari. Il piano industriale 2026-2028 segna un passaggio chiave: non si tratta più di validare il modello, ma di scalarlo in modo strutturato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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