vigilia di lazio gg team wear benevento 5 le parole di umberto caruso

Vigilia di Lazio-GG Team Wear Benevento 5, con l’attenzione rivolta alla ripresa del campionato dopo la vittoria in Coppa Italia. Il team si prepara alla prossima sfida di campionato, con le parole di Umberto Caruso, che ha commentato gli ultimi sviluppi e le aspettative per la partita in arrivo. La squadra si concentra sugli impegni imminenti, mantenendo alta la concentrazione dopo il successo in coppa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Archiviato il trionfo in Coppa Italia, il GG Team Wear Benevento 5 si rituffa in campionato. La squadra di mister Fausto Scarpitti, domani alle 15.00, sarà ospite della Lazio: secondo match point per i giallorossi per ottenere la promozione nella massima serie. Gianluca Rutolo (Chieti) e Andrea Cini (Perugia) saranno gli arbitri dell’incontro, mentre Luca Paverani (Roma 2) sarà il cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque. REWIND – “ Vincere è sempre bello, qualcosa di unico. Ma farlo come ad Ancona, riuscendo a spuntarla nel finale come abbiamo fatto, è straordinario – le parole di Umberto Caruso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Argomenti più discussi: Tavares carica la Lazio e sogna in grande: I miei obiettivi sono chiari; Schiaffeggia il figlio al ristorante, poi se la prende anche con gli agenti. Ubriaco arrestato; Bologna, Italiano ha un solo Santi a cui aggrapparsi. Dallinga si ferma: rischio extra per Castro; Parma-Napoli, probabili formazioni: Conte pronto alla sfida con il sorriso.

La Lazio spera, Zaccagni può farcela per l’Atalanta. La data cerchiata in rosso è il 22 aprile: la squadra di Sarri sarà di scena a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si era fermato alla vigilia di Lazio-Milan, avendo patito una lesione muscolare p - facebook.com facebook

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