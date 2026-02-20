Il New Taranto sfiderà il GG Team Wear Benevento 5 domani alle 15, dopo aver già passato i quarti di Coppa Italia. La partita si svolge nella ventesima giornata di campionato e rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre. Il Benevento, reduce dalla qualificazione, cerca continuità in campionato, mentre il Taranto punta a rafforzare la propria posizione in classifica. I giocatori si preparano con intensità, consapevoli dell’importanza di questa sfida per il prosieguo della stagione. La partita si presenta come un vero e proprio banco di prova.

Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è tregua per il GG Team Wear Benevento 5. Archiviata la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, la squadra di mister Scarpitti, domani alle 15, sarà attesa dal New Taranto nel big-match della ventesima giornata di campionato. Giovanni Loprete (Catanzaro) e Alberto Onesti (Pescara) saranno gli arbitri dell’incontro, Dario Pezzuto (Lecce) sarà il cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque. REWIND – Prima di analizzare la vigilia del match contro il New Taranto, Fausto Scarpitti torna sulla qualificazione ottenuta contro la Futura dopo i tempi supplementari: “ È chiaro che in questo girone risparmiare energia non è possibile: ogni partita è una battaglia – dice il trainer giallorosso -.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - New Taranto-GG Team Wear Benevento 5: la vigilia di mister Fausto Scarpitti

Leggi anche: Vigilia di Laborvetro CLN Cus Molise-GG Team Wear Benevento 5: le parole di Fausto Scarpitti

Leggi anche: Vigilia di Mascalucia-GG Team Wear Benevento 5: le parole di Luquinhas

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.