La trasferta di Benevento a Roma si avvicina. Domani alle 19, il GG Team Wear Benevento 5 affronterà l’Italpol al PalaOlgiata, una partita importante per la classifica. La squadra di mister Scarpitti si prepara a scendere in campo con determinazione, consapevole dell’occasione di fare risultato in trasferta.

Tempo di lettura: 3 minuti Trasferta capitolina per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti, domani alle 19, sarà ospite dell’Italpol al PalaOlgiata di Roma. Gioacchino Lattanzio (Collegno) e Andrea Cini (Perugia) saranno gli arbitri dell’incontro, Ionut Cristea (Albano Laziale) sarà il cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa sul canale Youtube della Divisione Calcio a cinque. REWIND – “ È stata una bella vittoria contro il Melilli, arrivata al termine di una buona prestazione – le parole del presidente Pellegrino Di Fede alla vigilia del match contro l’Italpol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso Italpol-GG Team Wear Benevento 5, le parole del presidente Pellegrino Di Fede

