Vieni ti mostro una cosa in bagno e la 12enne ferisce al collo l’amica | l’aggressione a scuola con le forbici

Una ragazza di 12 anni è stata ferita al collo con un paio di forbici da un’amica durante le lezioni in una scuola media del Pisano. La vittima è stata trasportata in ospedale ed è sotto osservazione. L’incidente è avvenuto dopo che una delle due aveva invitato l’altra a seguire in bagno, portando all’aggressione improvvisa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

È ricoverata una ragazzina di 12 anni colpita al collo con un paio di forbici da una coetanea in una scuola media del Pisano. La vicenda è avvenuta nei bagni della scuola media di Castelfranco di Sotto, mentre era in corso l’ora di educazione fisica. L’aggredita è stata portata in ospedale in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. L’altra 12enne invece è in caserma dai carabinieri con i suoi genitori. La trappola prima dell’aggressione. Secondo una prima ricostruzione, la 12enne avrebbe inviato l’altra nel bagno della scuola con la scusa di mostrarle qualcosa. Quando le due si sono ritrovate facci a faccia sarebbe partita la lite e poi l’aggressione, con un colpo di forbici che avrebbe ferito al collo la studentessa aggredita. 🔗 Leggi su Open.online

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