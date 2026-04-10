Viene dal mare Allarme virus | grave patologia oculare A cosa fare attenzione

Una scoperta scientifica proveniente dal confine tra ambiente marino e salute umana sta suscitando preoccupazione. Si tratta di un virus che può causare una grave patologia oculare, portando molti a chiedersi quali siano i rischi e le precauzioni necessarie. L’attenzione si concentra sulla possibile diffusione di questa infezione, anche se non sono ancora chiare tutte le modalità di trasmissione e il livello di pericolo.

C’è una scoperta scientifica che sta facendo discutere e che arriva dal confine, sempre più sottile, tra salute umana e mondo acquatico. Un nuovo studio pubblicato su Nature Microbiology ha infatti collegato un virus di origine marina, il covert mortality nodavirus o CMNV, a una malattia oculare osservata nell’uomo, la POH-VAU, sigla che indica una forma di uveite anteriore virale con pressione oculare persistentemente elevata. Il punto, però, è importante: gli autori non dicono che “i gamberi sono pericolosi” in modo generico, ma che questo virus, già noto nell’ acquacoltura per colpire animali acquatici allevati e selvatici, è risultato associato a casi umani di una patologia oculare emergente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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