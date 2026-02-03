Tumore al colon l’allarme | boom di casi tra gli under 50 A cosa fare attenzione

Negli ultimi anni, i casi di tumore al colon tra le persone under 50 sono aumentati in modo preoccupante. Le diagnosi arrivano sempre più spesso prima dei 50 anni, sfidando l’idea che questa malattia colpisca solo gli anziani. Gli esperti invitano a prestare attenzione a segnali e sintomi che fino a poco tempo fa erano meno comuni in questa fascia di età. La richiesta è di non sottovalutare eventuali fastidi o cambiamenti nel corpo, perché la diagnosi precoce può fare la differenza.

Il cancro non è più una malattia che riguarda solo l'età avanzata. Negli ultimi anni, i dati clinici e i registri tumori stanno segnalando un cambiamento netto e preoccupante: sempre più diagnosi arrivano prima dei 50 anni. Tra le neoplasie che mostrano l'aumento più evidente c'è il tumore del colon-retto, oggi al centro di un allarme lanciato dagli specialisti del Policlinico universitario A. Gemelli IRCCS di Roma in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. Tumore del colon sotto i 50 anni: stime in forte aumento. Secondo le stime epidemiologiche, entro il 2040 i tumori del colon a esordio precoce, cioè diagnosticati sotto i 50 anni, potrebbero aumentare fino all'80%.

