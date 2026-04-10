VIDEO | Sequestrato e oscurato sito che vendo online prodotti contraffatti di un noto marchio

Le autorità hanno sequestrato e oscurato un sito di e-commerce che vendeva online prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard. I prodotti riproducevano la foggia e i segni distintivi di un noto marchio registrato. L’indagine ha portato alla chiusura della piattaforma e al sequestro della merce illecita. Nessun nome di aziende o persone coinvolte è stato reso pubblico.

Un sito e-commerce che vendeva online prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard che riproducevano la foggia e i segni distintivi registrati dal noto marchio “E.Marinella”, è stato sequestrato e oscurato dalla guardia di finanza.Il decreto di sequestro preventivo è stato richiesto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it In vendita prodotti contraffatti di un noto marchio: sito e-commerce sequestrato e oscuratoCommercializzava prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard che riproducevano la foggia e i segni distintivi registrati dal noto... VIDEO | Sequestrati 2.000 prodotti contraffatti alla "fera o luni": denunciato ambulanteI prodotti riproducevano modelli registrati e marchi noti, tra cui Apple, JBL, Stitch, Super Mario, Pokémon, Nike, Adidas, Gucci e Louis Vuitton La...